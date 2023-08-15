Украинская армия отбила атаки на Донбассе и продолжает наступление на южном фронте. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 августа.
Информация появилась на странице командования в Facebook.
Главное из заявлений Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. Произошло 23 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки;
- Авдеевском – южнее Авдеевки;
- Марьинском – в районе Марьинки и Красногоровки;
- Шахтерском – в районе Урожайного.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском, Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 42 ракетных и 44 авиаудара, совершила 24 обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов.
Напомним, минувшей ночью по Украине были запущены не менее 28 российских крылатых ракет.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.
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