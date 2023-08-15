В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 августа.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 23 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки;

Авдеевском – южнее Авдеевки;

Марьинском – в районе Марьинки и Красногоровки;

Шахтерском – в районе Урожайного.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском, Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 42 ракетных и 44 авиаудара, совершила 24 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов.

Напомним, минувшей ночью по Украине были запущены не менее 28 российских крылатых ракет.

Мы рассказывали все, что известно о массированной ракетной атаке РФ 15 августа.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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