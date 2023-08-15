Ночью 15 августа РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Четыре человека погибли, 16 ранены, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и предприятия.

Собрали информацию о повреждениях и пострадавших в восьми регионах, о которых известно на время публикации материала.

Львов и Львовская область. Во Львовской области в результате ночной ракетной атаки пострадали 15 человек, сообщает ОВА. Самой младшей 10 лет, старшей - 72.

Сбить удалось одну ракету из семи.

Повреждены около 40 домов, половина из них в Железнодорожном районе Львова. Особенно много на улицах Каховской и Патона. Были пожары, которые спасатели уже ликвидировали.

Фото пожара после атаки РФ во Львове

Пострадал Львовский медицинский профессиональный колледж "Монада", загорелись три здания промышленного предприятия.

Одна из ракет попала по территории детсада, повредила здание. В сети публикуют видео воронки после удара и поврежденного дома рядом.

Еще 15 домов повреждены в Ставчанах, в пригороде Львова. Четыре - в селе Суховоля.

Луцк. В Луцке ночью был прилет в промышленное предприятие. В результате удара двумя ракетами погибли трое работников предприятия. Еще трое работников ранены.

Спасатели публикуют фото и видео работ на месте ракетного удара.

Ивано-Франковская область. Обломки ракеты упали на частный дом в Коломыйском районе, повреждены также две хозяйственные постройки рядом.

Днепр. Рано утром был прилет по промышленному предприятию в Днепре. Ранены два человека. 59-летняя женщина получила легкие ранения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

После удара начался пожар, который сейчас локализовали.

Также был поврежден спортивный комплекс. В здании вылетели окна, разбит фасад и внутренняя стена.

Над областью ночью сбили семь крылатых ракет Х-101/555.

Запорожская область. Ракета попала в стадион гимназии в одном из сел неподалеку от областного центра. Повреждено здание учебного заведения, жилые дома и детсад.

Донецкая область. Вечером 14 августа россияне нанесли ракетный удар из С-300 по складам в Краматорске, погиб мужчина.

По данным прокуратуры, загорелись склады площадью 2400 кв. метров. Под завалами оказались два грузчика, тело одного из них достали, состояние второго пока неизвестно. Ранена 38-летняя кладовщик предприятия.

В прокуратуре добавили, что на складах находились продукты.

Черкасская область. В Смеле прилет по территории частного предприятия и больнице. Также перебиты линии водоснабжения, и часть города теперь без воды. Обошлось без пострадавших.

Информация по ракетам. По информации Воздушных сил Украины, по Украине этой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты.

4 ракеты Х-22 были запущены из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.