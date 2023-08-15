По Украине ночью 15 августа были запущены не менее 28 российских крылатых ракет разных типов. 16 из них сбиты.

Об этом сообщают Воздушные силы.

4 ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

Уничтожено 16 ракет Х-101/Х-555 и "Калибров" (то есть, 12 крылатых ракет нашли свои цели).

Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

Напомним, что мы писали об ударах по Львову, Луцку, Черкасской области.

А также о последствиях удара по Днепру рано утром 14 августа.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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