По Украине ночью были запущены не менее 28 российских крылатых ракет
По Украине ночью 15 августа были запущены не менее 28 российских крылатых ракет разных типов. 16 из них сбиты.
Об этом сообщают Воздушные силы.
4 ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);
20 ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);
4 ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).
Уничтожено 16 ракет Х-101/Х-555 и "Калибров" (то есть, 12 крылатых ракет нашли свои цели).
Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
Напомним, что мы писали об ударах по Львову, Луцку, Черкасской области.
А также о последствиях удара по Днепру рано утром 14 августа.
Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.
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