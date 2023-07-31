В Черном море россияне увеличивают присутствие ракетоносителей.

Об этом информирует в понедельник, 31 июля, оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что днем на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, а позже добавлены еще и два подводных.

"Таким образом, наготове до 16 ракет типа "Калибр". Уровень ракетной угрозы очень высок", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня в оперативном командовании "Юг" заявили, что Россия готовится к новому массированному удару по Украине.

Также мы писали, что ВСУ приняли максимальные меры для защиты портов от атак РФ.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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