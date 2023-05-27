Россия вывела в Черное море ракетоноситель с зарядом в восемь ракет "Калибр" - оперкомандование "ЮГ"
Российская Федерация вывела в Черное море ракетоноситель, на боевом дежурстве которого находится восемь ракет "Калибр".
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров у себя в Telegram.
"По состоянию на 10:30, на боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел ракетоноситель. Таким образом, наготове до 8 "Калибров", - пишет Назаров.
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