Российская Федерация вывела в Черное море ракетоноситель, на боевом дежурстве которого находится восемь ракет "Калибр".

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров у себя в Telegram.

"По состоянию на 10:30, на боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел ракетоноситель. Таким образом, наготове до 8 "Калибров", - пишет Назаров.

В соответствии с последними обновлениями, оперативное командование призывает жителей Украины обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях в зонах, где объявлена тревога.

Напомним, сегодня жители оккупированного Бердянске слышали взрывы в районе порта.

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