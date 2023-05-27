В Бердянске сообщают о взрывах в районе порта. Видео
Жители оккупированного Бердянске сообщают о двух прилетах в городе. Официальной информации пока нет, но местные жители пишут о взрывах в районе порта.
Также местные паблики разместили видео последствия удара - поднимающийся дым на горизонте.
Напомним, россияне заявляют, что "эвакуировали" четыре тысячи жителей захваченной части Запорожской области в Бердянск. Из них половина - дети.
Эвакуацию из 17 населенных пунктов россияне объявили пятого мая.
По данным украинской разведки, Россия разместила 150 тысяч военных на юге для отражения украинского контрнаступления.
Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.
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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.