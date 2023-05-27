Жители оккупированного Бердянске сообщают о двух прилетах в городе. Официальной информации пока нет, но местные жители пишут о взрывах в районе порта.

Также местные паблики разместили видео последствия удара - поднимающийся дым на горизонте.

Напомним, россияне заявляют, что "эвакуировали" четыре тысячи жителей захваченной части Запорожской области в Бердянск. Из них половина - дети.

Эвакуацию из 17 населенных пунктов россияне объявили пятого мая.

По данным украинской разведки, Россия разместила 150 тысяч военных на юге для отражения украинского контрнаступления.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.