Россия накопила в Херсонской и Запорожской областях 152 тысячи военных. Отвод подразделений оттуда не фиксируется, задача российских военных на этом участке фронта - удерживать захваченные территории, поэтому они готовятся к обороне.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Также сообщается, что "эвакуация" с юга Украины необходима для оправдания фильтрационных и контрразведывательных мероприятий россиян.

Как писала "Страна", сегодня воздушные силы ВСУ уничтожили четыре "Шахеда" и один "Орлан" на северо-востоке Украины.

По данным Минобороны, ВСУ уже несколько дней удается продвигаться под Бахмутом.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.