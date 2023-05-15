В понедельник, 15 мая, в Украине идет уже 446-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 14 мая.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

15 мая

08.25 В Луганске удар нанесли по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов, пишет экс-посол т.н "ЛНР" в РФ Мирошник.

По информации местных жителей, после 2014 там располагались казармы "ЛНР".

Место нового прилета - в нескольких километрах от рембазы на заводе, куда был удар в пятницу.

08.10 Новый прилет по Луганску. Сообщают о ракетном ударе в районе автовокзала.

08.00 Зеленский и Макрон в Париже выпустили совместную декларацию. Главное:

- Россия должна вывести войска из Украины без условий.

Отдельно звучит призыв освободить Запорожскую АЭС, "милитаризация которой российскими вооруженными силами создают серьезную угрозу".

- Франция будет оказывать военную поддержку Украине "столько, сколько потребуется".

- готовятся новые военные пакеты. "В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины".

- Франция выражает свою поддержку украинской формуле мира.

- Глобальный саммит мира будет созван в ближайшие месяцы. Он пройдет "на основе положений украинской формулы мира и других возможных добропорядочных предложений".

- Франция призывает другие страны наращивать международную поддержку для создания трибунала по Украине.

- затронут вопрос украинского вступления в НАТО. Но, судя по цитате, каких-то внятных перспектив членства Париж не предлагает (чего активно требует Украина):

"Франция полностью поддерживает Комиссию Украина-НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией. Украина и Франция с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года".

07.30 В Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.

07.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За сутки 14 мая силы РФ нанесли 11 ракетных ударов, 41 авиаудар и 74 удара из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

2. Основные усилия РФ сосредоточила на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

3. В ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского. Оккупанты требуют от таких граждан взятку за отсрочку от мобилизации. Тех, кто отказывается платить, отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.

4. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

5. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей противника.

07.05 Ночью в Краматорске во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

07.00 Лидеры стран G7 на саммите в Японии объявят об экономической помощи Украине.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на проект заявления лидеров G7.

06.40 Карта тревог сейчас.