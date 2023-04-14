Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война в Украине может продлиться еще несколько лет.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – сказал Моравецкий, когда его спросили, как долго может длиться война.

На вопрос журналистки, может ли война длиться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у президента РФ Владимира Путина в ближайших планах нет установления мира в Украине, поэтому Западу необходимо подготовиться к поставкам оружия Киеву в течение длительного времени.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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