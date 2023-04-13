Согласно оценкам американской разведки, мирных переговоров между Украиной и РФ в этом году ждать не стоит, война затянется и зайдет в тупик к концу года. В Украине это может привести к смене власти.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые "утекли" в сеть.

Сообщается, что переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года "во всех рассмотренных сценариях".

"Ожидается, что военный конфликт перекинется на 2024 год, потому что ни одна из сторон не одержит победу и не захочет вести переговоры. Это следует из секретных данных разведывательного управления министерства обороны, просочившихся в интернет", - пишет издание.

Ожидается, что в конце года обе стороны достигнут только "небольших территориальных завоеваний" в результате "недостаточной численности войск и поставок для эффективных операций".

Согласно документам, тупик "считается наиболее вероятным сценарием", но ситуация может измениться в случае "существенного улучшения украинского или российского военного потенциала".

При этом обе стороны готовятся к эскалации боевых действий после наступления теплой погоды.

Для Украины затяжной конфликт, по оценкам американской разведки, может привести к политической нестабильности.

"Для украинской стороны продолжающаяся война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и "критике" того, как ведется война, "повысив вероятность смены руководства", - говорится в документах.

Неясно, относится ли документ к смене руководства в политическом или военном контексте, пишет издание учитывая высокую популярность Зеленского среди населения и существующую напряженность между Офисом президента и генералом Залужным, "которого некоторые в Киеве считают политической угрозой Зеленскому".

В документе говорится, что тупиковая ситуация также приведет к тому, что Украина проведет "полную мобилизацию" населения, отправив на передовую больше людей.

Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на данные "утечки" Пентагона писали, что война не закончится в этом году и Украина проведет полную мобилизацию.

А также, что США не верят в быстрое окончание войны в Украине.