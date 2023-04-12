В США не верят, что Украина может быстро закончить войну против России.

Об этом пишет CNN.

Такие выводы телеканал делает из документов, утекших из Пентагона. "Они подчеркивают слабые стороны украинского вооружения и ПВО и предсказывают тупиковую ситуацию в войне на ближайшие месяцы", - говорится в статье.

В документах сообщается, что Россия вскоре может получить превосходство в воздухе, а Украина может потерять способность концентрировать наземные силы в контрнаступлении. Это может произойти из-за дефицита средств ПВО, о котором в утечках уже сообщалось.

"Во многом оценка войны в Украине аналогична тому, что публично заявили официальные лица США, поскольку высокопоставленные представители администрации Байдена заявили, что конфликт, вероятно, затянется на месяцы, если не дольше", - говорится в статье.

Напомним, ранее о проблемах украинского контрнаступления по мотивам утечек Пентагона сообщала Washington Post.

В ВСУ ожидают поставок западных систем ПВО (Patriot, NASAMS и SAMP/T) в Украину уже в ближайшее время.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сказал, что контрнаступление Украины может начаться летом.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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