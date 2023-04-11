За попыткой взорвать российский самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах в Беларуси 26 февраля могли стоять агенты СБУ.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на данные американской разведки, ставшие публичными после утечки документов.

Согласно документам, Вашингтон прослушивал сотрудников СБУ, которые заявляли, что попытку подрыва самолета А-50 организовали агенты Службы безопасности Украины, действовавшие вопреки приказам.

Выводы содержались в документе с грифом "совершенно секретно", а в отчете разведки содержится аббревиатура, указывающая на то, что данные получены при помощи радиоэлектронной разведки, то есть при помощи перехватов звонков или сообщений.

Напомним, инцидент с дроном произошел в конце февраля. Известно, что дрон сел на российский самолет. По словам официального Минска повреждения у самолета в результате атаки дрона несерьезные: "царапины и одна пробоина". После инцидента самолет своим ходом отправился на ремонт из Мачулищ в Таганрог.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что атаку на аэродром организовали украинские спецслужбы. В Украине эти обвинения опровергли. Также Беларусь рассматривает причастность к инциденту спецслужб Польши.

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