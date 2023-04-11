США сомневаются, что контрнаступление Украины будет до конца успешным. Проблемы Украины с концентрацией войск, боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что ВСУ "значительно не оправдают" ожиданий по контрнаступлению.

Об этом говорится в очередном документе из "утечек Пентагона", который анализирует Washington Post.

Попавший в Сеть документ предупреждает о "недостатках формирования и обеспечения сил" и вероятности, что контрнаступление приведет лишь к "скромным территориальным приобретениям".

Стратегия Киева вращается вокруг возвращения территорий на востоке Украины с одновременным продвижением на юг в попытке перерезать сухопутный мост в Крым.

Но в документе говорится, что мощь укрепленной российской обороны в сочетании с "постоянными недостатками украинской подготовки и снабжения боеприпасами, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления".

Информация была предоставлена как агентурой, так и радиотехнической разведкой по линии ЦРУ и Агентства национальной безопасности.

Собеседники газеты среди официальных лиц США добавили, что такие прогнозы были подкреплены и оценками Национального совета по разведке. По ним Украина вряд ли сможет вернуть себе столько же территорий, сколько прошлой осенью в Харьковской и Херсонской областях.

После того, как был составлен просочившийся в Сеть документ, власти США провели переговоры с украинскими лидерами - "чтобы убедиться, что наступательные амбиции Киева соответствуют его возможностям".

Одна из таких встреч произошла в середине марта, на ней присутствовали глава генштаба Марк Милли, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны глава Пентагона Ллойд Остин и их украинские коллеги.

Также США провели командные учения с украинскими военачальниками. Выяснилось, что чрезмерное рассредоточение сил может слишком сильно растянуть линии снабжения, что затруднит удержание отвоеванной территории.



По словам официальных лиц США, маловероятно, что сухопутный мост в Крым будет перерезан. Но Соединенные Штаты надеются, что отдельные успехи контрнаступления смогут хотя бы угрожать передвижению российской техники по крымскому коридору.

Высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с WP не стал оспаривать эти данные, но указал на задержки, которые замедлили поставки западной помощи.

"Наиболее критической частью является задержка уже обещанных систем, что задерживает подготовку вновь сформированных бригад и контрнаступление в целом", - заявил украинец.

Другой украинский чиновник сообщил, что просочившиеся документы вряд ли помешают запланированному контрнаступлению:

"Все знают, что у нас мало боеприпасов - об этом открыто говорят президент и министр обороны. И с ноября всем было очевидно, что следующее контрнаступление будет направлено на юг, сначала на Мелитополь, а потом на Бердянск. Но точное место мы можем изменить за неделю до начала".

Также недавно просочившийся документ говорит о настроениях в рядах ВСУ:

"Многие командиры и солдаты уже знают: трудная борьба с Россией истощила украинские войска и технику, из-за чего война с каждым днем затягивается, и это дает преимущество более крупным российским вооруженным силам".

Ранее Белый дом и Пентагон подтвердили утечку секретных материалов.