Белый дом вслед за Пентагоном подтвердил утечку секретных материалов Минобороны США.

Позицию администрации США озвучил на брифинге советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, власти США пока не могут сказать, купирована ли утечка секретных материалов Пентагона или возможна публикация каких-либо новых данных.

Также он высказался против публикаций о слитых данных.

"Эта информация не имеет отношения к открытому доступу. Ей нечего делать на первых страницах газет или на телевидении", – сказал Кирби.

Напомним, в Пентагоне произошла новая утечка секретных материалов об Украине, Китае и Ближнем Востоке.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что слитые в сеть засекреченные военные документы Пентагона о планах ВСУ – фейк и спецоперация российских спецслужб.

Однако на Западе пресса активно анализирует всплывшие секретные данные.