Пентагон подтвердил утечку секретных документов.

Об этом сообщает CNN.

Как заявил в понедельник помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер, Минобороны все еще работает над определением масштабов утечки секретной информации, которая произошла в последние недели.

CNN сообщил, что некоторые из просочившихся документов включали разведывательные данные, связанные с войной в Украине.

"Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий", — сказал Мигер.

"Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы. Были предприняты шаги, чтобы более внимательно изучить, как и кому распространяется этот тип информации. Мы также все еще пытаемся оценить, что там может быть", – добавил он.

Мигер сказал, что министр обороны Ллойд Остин был впервые проинформирован об утечке 6 апреля и на следующий день начал "ежедневно связываться с высшим руководством".

По словам Мигера, в выходные официальные лица США связались с союзниками и партнерами, которых касались утечки.

Напомним, в Пентагоне произошла утечка секретных материалов об Украине, Китае и Ближнем Востоке.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что слитые в сеть засекреченные военные документы Пентагона о планах ВСУ – фейк и спецоперация российских спецслужб.

Однако на Западе пресса активно анализирует всплывшие секретные данные.