Утечка секретных документов Пентагона не должна подорвать отношения Украины со странами Запада.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Это нормальная аналитика. И я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами. Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются", – сказал Подоляк.

Он добавил, что некоторые данные, которые отражены в этих документах, ранее уже были известны, например информация о том, что Украине не хватает средств ПВО.

Напомним, в Пентагоне произошла новая утечка секретных материалов об Украине, Китае и Ближнем Востоке.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что слитые в сеть засекреченные военные документы Пентагона о планах ВСУ – фейк и спецоперация российских спецслужб.

Однако на Западе пресса активно анализирует всплывшие секретные данные.