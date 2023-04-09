В Сети появилось еще несколько выдержек из "архива Пентагона", который слили в интернет.

Газета The Washington Post пишет, что к маю в Украине закончатся советские ракеты ПВО.

"Способность Украины обеспечить ПВО средней дальности будет окончательно снижена к 23 мая", - сообщает издание и отмечает, что украинские силы ПВО смогут "выдержать еще только две-три волны ударов".

The New York Times добавляет еще один факт.

По данным газеты, утечка документов Пентагона "невольно" раскрыла план ВСУ по переброске элитных войск под Бахмут во избежание окружения.

Напомним, накануне произошла новая утечка секретных документов Пентагона. Издание The New York Times писало, что на этот раз документы охватывают военную ситуацию не только в Украине, но и на Ближнем Востоке, Китае и на Индо-Тихоокеанском военном театре.

При этом новости о слитых данных Пентагона о планах ВСУ украинские разведчики назвали спецоперацией спецслужб РФ. Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были частично отредактированы – они завышают американские оценки погибших на войне украинцев и занижают те же данные по РФ.