Разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был почти сбит российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные из утечки секретных документов Пентагона.

"Российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в прошлом году… Инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну в Украине", - говорится в публикации.

Напомним, в октябре прошлого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об инциденте британской палате общин, заявив, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, летая "безрассудно", при этом один самолет приблизился на 15 футов (менее пяти метров) к британскому самолету. Он заявил, что российский истребитель даже выпустил ракету.

Ранее мы писали, что, по данным FT, в первые дни вторжения в Украину российская армия сбила несколько собственных военных самолетов.