Российский самолет выпустил ракету вблизи британского разведывательного самолета RC-135W Rivet Joint над Черным морем 29 сентября.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте Великобритании. Трансляция его выступления велась на сайте палаты общин.

После этого Британия приостановила патрулирование. По словам Уоллеса, министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил произошедшее технической неисправностью.

"Мы не считаем это преднамеренной эскалацией со стороны русских, наш анализ подтверждает, что это был сбой", - сказал Уоллес.

Британский самолет стали сопровождать два российских Су-27, что не является необычным, добавил министр. Однако один из российских истребителей выпустил ракету.

Уоллес добавил, что в общей сложности истребители сопровождали британский самолет около 90 минут, после этого он вернулся на базу.

Напомним, на днях министр обороны Британии Бен Уоллес срочно вылетел в США для обсуждения вопросов безопасности относительно Украины.

Ранее мы писали, что глава Минобороны Британии Бен Уоллес считает маловероятным применение Россией ядерного оружия в Украине. Однако при этом он добавил, что российский президент Владимир Путин действует иррационально.