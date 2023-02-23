В первые дни вторжения в Украину российская армия сбила несколько собственных военных самолетов.

Об этом говорится в материале Financial Times, который издание выпустило к годовщине войны в Украине.

О сбитых самолетах РФ газете рассказали сразу несколько источников: два западных чиновника и один украинский. Газета связала эти случаи с тем хаосом, который царил в войсках РФ в первые дни войны. Financial Times и ее собеседники не уточнили, когда и где произошли эти инциденты.

Бывший высокопоставленный чиновник США заявил газете, что, вероятно, количество сбитых таким образом самолетов РФ не исчисляется "двузначными числами", но таких случаев было "не один и не два".

Заместитель руководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал Financial Times, что россияне сбивали собственные самолеты и вертолеты, в том числе из артиллерии и танков. По его словам, эти случаи подтверждаются сведениями из перехваченных разговоров российских военных.

Газета со ссылкой на слова собеседников утверждает, что в результате огня по своим Россия потеряла пилотов, у которых был опыт боевых операций с привлечением сухопутных войск. Издание не уточняет, сколько именно таких летчиков могли потерять российские войска.

Недавно мы сообщали, что ВСУ подбили под Бахмутом российский бомбардировщик, но тот долетел до аэродрома. На этом самолете ранее летал куратор ЧВК "Вагнер".

Также мы публиковали видео этого борта после обстрела.