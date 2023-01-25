ВСУ сбили российский самолет Су-25 и разведывательный беспилотник
На восточном направлении сегодня уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник "Орлан-10".
Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины в Telegram-канале.
"25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера украинские военные в Донецкой области сбили российский самолет СУ-25.
Ранее в ВСУ заявили, что украинская армия отошла от Соледара.
Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.