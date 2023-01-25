На восточном направлении сегодня уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины в Telegram-канале.

"25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера украинские военные в Донецкой области сбили российский самолет СУ-25.

Ранее в ВСУ заявили, что украинская армия отошла от Соледара.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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