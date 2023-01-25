25 января Генштаб ВСУ обнародовал данные по общим боевым потерям РФ с начала полномасштабного вторжения.

Потери РФ ориентировочно составили:

личного состава - около 123 080 (+910) человек ликвидировано

танков ‒ 3161 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 6307 (+23),

артиллерийских систем – 2154 (+6),

РСЗО – 450 (+2),

средства ПВО ‒ 220,

самолетов – 290 (+1)

вертолетов – 281,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),

крылатые ракеты ‒ 749,

корабли/катера ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 4967 (+23),

специальной техники ‒ 194.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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