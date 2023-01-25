Война в Украине. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

25 января Генштаб ВСУ обнародовал данные по общим боевым потерям РФ с начала полномасштабного вторжения.

Потери РФ ориентировочно составили:

  • личного состава - около 123 080 (+910) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3161 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 6307 (+23),
  • артиллерийских систем – 2154 (+6),
  • РСЗО – 450 (+2),
  • средства ПВО ‒ 220,
  • самолетов – 290 (+1)
  • вертолетов – 281,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),
  • крылатые ракеты ‒ 749,
  • корабли/катера ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4967 (+23),
  • специальной техники ‒ 194.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.

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