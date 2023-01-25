Генштаб ВСУ публикует данные о потерях РФ на 25 января
25 января Генштаб ВСУ обнародовал данные по общим боевым потерям РФ с начала полномасштабного вторжения.
Потери РФ ориентировочно составили:
- личного состава - около 123 080 (+910) человек ликвидировано
- танков ‒ 3161 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 6307 (+23),
- артиллерийских систем – 2154 (+6),
- РСЗО – 450 (+2),
- средства ПВО ‒ 220,
- самолетов – 290 (+1)
- вертолетов – 281,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 749,
- корабли/катера ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4967 (+23),
- специальной техники ‒ 194.
Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.
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