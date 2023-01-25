В ВСУ заявили, что украинская армия отошла от Соледара
Украинская армия подтвердила потерю города Соледар. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что "для сохранения жизни личного состава, Силы обороны отошли от Соледара".
Об этом сообщают агентство France-Press и "Суспильне".
"После нескольких месяцев тяжелых боев украинские вооруженные силы покинули город, чтобы отступить на подготовленные позиции", - цитирует Череватого AFP.
По его словам, ВСУ закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны.
"Выполнили основную задачу (ВСУ - Ред.): не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили максимально сил (у противника - Ред.), в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага", - сказал Череватый в комментарии "Суспильному".
По словам Череватого, линия фронта в Соледаре была выровнена: ни окружения, ни взятия в плен украинских военных не было.
Он не уточнил, когда произошло это отступление. Россия заявляла о захвате города ещё в 10-х числах января. Но Украина это тогда опровергала.
Опубликованные видео показывают, что вместо города от Соледара осталась только полная разруха.
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