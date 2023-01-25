Украинская армия подтвердила потерю города Соледар. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что "для сохранения жизни личного состава, Силы обороны отошли от Соледара".

Об этом сообщают агентство France-Press и "Суспильне".

"После нескольких месяцев тяжелых боев украинские вооруженные силы покинули город, чтобы отступить на подготовленные позиции", - цитирует Череватого AFP.

По его словам, ВСУ закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны.

"Выполнили основную задачу (ВСУ - Ред.): не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили максимально сил (у противника - Ред.), в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага", - сказал Череватый в комментарии "Суспильному".

По словам Череватого, линия фронта в Соледаре была выровнена: ни окружения, ни взятия в плен украинских военных не было.

Он не уточнил, когда произошло это отступление. Россия заявляла о захвате города ещё в 10-х числах января. Но Украина это тогда опровергала.

Опубликованные видео показывают, что вместо города от Соледара осталась только полная разруха.

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