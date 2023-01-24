Россияне пытались наступать на Угледар Донецкой области, но получили только большие потери.

Об этом заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Мы не имеем полноценной информации, но можем однозначно утверждать, что первые сутки наступления для них прошли неудачно", - сказал Арестович.

Что касается Авдеевки и Бахмута, там российская армия, по его словам, пытается взять украинские войска в полуохват, пробивая фланги.

Напомним, что детальнее ситуацию с Угледаром мы анализировали здесь.

Ранее в ВСУ заявили, что конкурент Пригожина Шойгу отправил под Угледар свою ЧВК.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.