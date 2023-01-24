Американский Институт изучения войны во вторник, 24 января, опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что россияне продолжают наземные атаки в районе Бахмута и на западной окраине Донецка.

Об этом идет речь в отчете на сайте Института.

Кроме того, в течение минувших суток российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.

Украинские силы нанесли удары по районам сосредоточения российских войск на оккупированной территории Луганской области.

Также Институт изучения войны сообщает, что российские силы, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области в течение последних 72 часов.

"Российские силы не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний в Запорожской области, несмотря на непрекращающиеся заявления одного из российских оккупационных "чиновников". Оккупационный "чиновник" может продвигать повествование о тактических успехах России в Запорожской области, чтобы создать позитивные нарративы и отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте", - говорится в отчете Института.

Напомним, вчера вечером Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска наступают на Донбассе и под Купянском, обороняясь на четырех направлениях.

Также мы писали о том, что министр обороны Эстонии заявил, что РФ готовится к крупному наступлению в Украине.