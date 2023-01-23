Министр обороны Эстонии Ханн Певкур заявил, что назначение главы российского Генштаба Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине указывает на то, что РФ готовится к крупному наступлению.

Об этом сообщает издание ERR.

Певкур заявил, что среди западных союзников нет полного единого мнения по предоставлению Киеву тяжелой военной техники, при этом следующие два-три месяца будут для Украины критически важными.

"Почему ожидания [предоставления Украине танков] стали настолько большими - все понимают, что следующие пара месяцев будут очень критическими. Ситуация в Украине сложная, Россия сосредотачивает новые силы, подвезено очень много живой силы", - сказал Певкур.

Также министр считает, что назначение главы российского Генштаба Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине вместо генерала Сергея Суровикина объясняется не тем, что Суровикин не справился, а тем, что Герасимов может приказывать всем видам войск.

"Эти шаги указывают на то, что Россия готовится к крупному наступлению", - добавил он.

Певкур отметил, что Россия прибегает к тактике истощения, чтобы снизить возможности украинской ПВО.

Комментируя поставку Украине основных боевых танков, о которой западным союзникам не удалось договориться на переговорах на базе "Рамштайн" в Германии, Певкур заявил, что Германия может в дальнейшем разрешить поставки своих танков Leopard.

По его мнению, вариант, при котором другие союзники, например, Польша, поставят немецкие танки Украине без согласия Берлина, не является хорошим решением.

"Изменения произойдут, если предоставляемые союзниками танки, боевые машины, техника будут действовать как единый кулак. Я не думаю, что одностороннее предоставление танков что-то изменит к лучшему и в отношениях между союзниками. Германия может больше замкнуться, и нам этого не нужно", - сказал Певкур.

Также он добавил, что танки являются очень важным боевым компонентом для Украины, и вся прочая помощь не сможет компенсировать их нехватки.

Напомним, агентство Fitch Ratings ожидает, что война в Украине продолжится в 2023 году в рамках ее нынешних широких параметров.

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