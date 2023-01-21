Глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров опроверг свои же заявления во вчерашнем интервью изданию Daily Beast, в котором он предупредил о готовящемся в феврале наступлении России.

Опровержение появилось в Фейсбуке.

Умеров поспешил уточнить, что ничего такого в беседе с корреспондентом издания он не говорил и прогнозов никаких не давал. Речь, утверждает Умеров, просто шла о самом факте возможной эскалации.

"Война с Россией продолжается уже 9 лет. Мы готовы к любым сценариям", - пишет Умеров.

Между тем в интервью Умеров не просто назвал дату наступления, а и перечислил направления, по которым будут бить россияне. По его словам, атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга: с Черного моря, со стороны Беларуси, Луганской и Донецкой областей.

На днях бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация о готовящемся масштабном наступлении РФ не соответствует действительности. Но, как он добавил, распространяется при этом "в чатах весьма ответственных руководителей.