Россия готовится к наступлению с трех направлений. Наступление может начаться уже в феврале.

Об этом изданию Daily Beast заявил глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

По его словам, атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга.

"Российские войска окружают нас с 240 градусов, атакуют со стороны Черного моря, со стороны Беларуси, Луганской и Донецкой областей", - сказал Умеров.

При этом, по его словам, Украине не хватает боеприпасов и оружия.

"Мы сражаемся с россиянами голыми руками", - заявил Умеров.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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