Агентство Fitch Ratings ожидает, что война в Украине продолжится в 2023 году в рамках ее нынешних широких параметров. В ближайшем будущем не будет политически заслуживающих доверия уступок, которые могли бы лечь в основу урегулирования путем переговоров.

Об этом говорится в сообщении агентства.

"Мы не видим каких-либо заметных изменений в цели президента Путина по подрыву суверенной целостности украинского государства, в то время как успешные контрнаступления ВСУ в Херсоне и Харькове делают еще менее вероятной согласие Украины на уступку значительной территории, захваченной Россией", - говорится в сообщении.

В отчете говорится, что хотя стратегическое преимущество сместилось в пользу Украины, ни одна из сторон, похоже, не обладает решающим военным превосходством для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту.

Напомним, Эрдоган созвонился с Зеленским и заявил, что готов стать посредником в процессе мирного урегулирования войны.

Также мы писали, что в МИД Украины заявили, что РФ не заинтересована в мире в ответ на слова Лаврова о невозможности переговоров с Зеленским.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях в Украине.