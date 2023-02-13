ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе Бахмута, но самолет смог дотянуть до аэродрома.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как он утверждает, это тот самый борт, на котором основатель произвел боевой вылет 6 февраля. Его подбила украинской ПВО.

При этом пилоту "чудом" удалось приземлить горящую машину.

"В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета", - заявил Пригожин.

Ранее украинский боец рассказал, что безопасных путей из Бахмута не осталось. Все дороги простреливаются противником.

А New York Times пишет о признаках возможной подготовки ВСУ к отступлению из Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 354-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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