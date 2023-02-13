Появились признаки отступления ВСУ из Бахмута. Россияне могут взять город на этой неделе - NYT
Вчерашний приказ волонтерам покинуть Бахмут может стать прелюдией к выводу из города украинских сил.
Статью с таким заголовком сегодня опубликовала The New York Times.
"Запрет на доступ добровольцев может означать прелюдию к выводу украинских войск, хотя украинские военные настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом, могут пополнять запасы войск и могут эвакуировать своих раненых", – пишет издание.
Газета отмечает, что решение закрыть доступ в город для волонтеров говорит о том, что украинские военные не могут обеспечить охрану даже районов города, которые в течение нескольких месяцев считались относительно безопасными, например, на западном берегу реки Бахмутка, которые находятся дальше от ударов российской артиллерии.
"Это еще один признак того, что российские войска приближаются к взятию города", – делает вывод The New York Times.
"Оценивая поле боя в понедельник, аналитическая группа Rochan Consulting, базирующаяся в Польше, отметила вклинивание российских сил в Бахмут с севера и юга в последние дни и заявила, что город может быть взят уже на этой неделе", – также говорится в публикации.
Ранее украинский боец рассказал, что безопасных путей из Бахмута не осталось. Все дороги простреливаются противником.
Между тем в ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Красной Горы под Бахмутом.