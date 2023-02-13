Вчерашний приказ волонтерам покинуть Бахмут может стать прелюдией к выводу из города украинских сил.

Статью с таким заголовком сегодня опубликовала The New York Times.

"Запрет на доступ добровольцев может означать прелюдию к выводу украинских войск, хотя украинские военные настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом, могут пополнять запасы войск и могут эвакуировать своих раненых", – пишет издание.

Газета отмечает, что решение закрыть доступ в город для волонтеров говорит о том, что украинские военные не могут обеспечить охрану даже районов города, которые в течение нескольких месяцев считались относительно безопасными, например, на западном берегу реки Бахмутка, которые находятся дальше от ударов российской артиллерии.

"Это еще один признак того, что российские войска приближаются к взятию города", – делает вывод The New York Times.

"Оценивая поле боя в понедельник, аналитическая группа Rochan Consulting, базирующаяся в Польше, отметила вклинивание российских сил в Бахмут с севера и юга в последние дни и заявила, что город может быть взят уже на этой неделе", – также говорится в публикации.

Ранее украинский боец рассказал, что безопасных путей из Бахмута не осталось. Все дороги простреливаются противником.

Между тем в ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Красной Горы под Бахмутом.