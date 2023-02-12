На Бахмутском направлении в течение 11-12 февраля двое людей погибло и десятеро ранено в ходе обстрелов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Речь идет об обстрелах Бахмута, Часов Яра и села Ступочки Краматорского района. Огонь велся по жилым кварталам из артиллерийского оружия. Погибли две женщины и еще десять гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести.

За сутки россияне нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии. Взрывами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и другие объекты.

Под минометный обстрел в Бахмуте попали журналисты немецкого издания Bild.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил существенные потери противника в технике за минувшие сутки: пять танков Т-72, один бронеавтомобиль "Тигр", миномет "Тюльпан" и две САУ "Пион".

Бои велись также в районе Торского, Федоровки, Ивановского и Часового Яра.

Горячими остаются также Лиманское направление и Луганщина. Череватый заявил, что уже много дней враг ставит артиллерийские "рекорды" на этом участке фронта.

"В эти сутки было 424 обстрела разными типами артиллерии и 23 боевых соприкосновения. Враг потерял 69 убитых и 126 раненых", - сообщил он.

Напомним, с завтрашнего дня, 13 февраля, украинские военные закроют доступ в Бахмут для всех гражданских лиц, включая волонтеров. Попасть в город можно будет лишь по спецпропускам.

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