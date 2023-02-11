Ситуация в Бахмуте сложная. Фото: 24 канал

В Бахмуте Донецкой области ситуация для Украины все усложняется.

На это обратил внимание (уже не в первый раз) майор ВСУ и один из командиров "Азова" Максим Жорин. Обстановке в Бахмуте он посвятил пост в Телеграм.

По его словам, ситуация в самом Бахмуте и вокруг него "ежедневно становится еще тяжелее".

"Внимание и большинство сил сейчас враг перенес непосредственно на сам город. Пытаются продвигаться по территориям частного сектора, промзонам. Очень тяжелые бои идут за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема – сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов. В отличие от россиян, бросивших сюда самый мусор и хлам", - написал Жорин в своем телеграм-канале.

Он убежден, что никакие танки и авиация не смогут компенсировать украинской армии потерю тех бойцов, которые сейчас гибнут на бахмутском фронте.

Скриншот из Телеграм Максима Жорина

Сегодня глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко заявил, что под Бахмутом продолжаются интенсивные обстрелы, а в самом городе повреждены административное здание и девятиэтажка.

А на днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ не покидают Бахмут, который не очень важен стратегически.

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