В Бахмуте Донецкой области ситуация для Украины все усложняется.

На это обратил внимание (уже не в первый раз) майор ВСУ и один из командиров "Азова" Максим Жорин. Обстановке в Бахмуте он посвятил пост в Телеграм.

По его словам, ситуация в самом Бахмуте и вокруг него "ежедневно становится еще тяжелее".

"Внимание и большинство сил сейчас враг перенес непосредственно на сам город. Пытаются продвигаться по территориям частного сектора, промзонам. Очень тяжелые бои идут за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема – сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов. В отличие от россиян, бросивших сюда самый мусор и хлам", - написал Жорин в своем телеграм-канале.

Он убежден, что никакие танки и авиация не смогут компенсировать украинской армии потерю тех бойцов, которые сейчас гибнут на бахмутском фронте.

Сегодня глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко заявил, что под Бахмутом продолжаются интенсивные обстрелы, а в самом городе повреждены административное здание и девятиэтажка.

А на днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ не покидают Бахмут, который не очень важен стратегически.