Под Бахмутом продолжаются интенсивные обстрелы, есть погибший (в Красной Горе). Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко.

В самом Бахмуте повреждено административное здание и девятиэтажка.

Кроме того, жертвы есть в Успеновке (Кураховская община) - ранены три человека.

Повреждения и разрушения зданий зафиксированы во многих населенных пунктах: Карловка, Богоявленка, Авдеевка, Марьинка, Георгиевка, Максимилианковка, Иванополье, Васюковка, Торецк, Петровка.

По Угледару отмечено, что город "под постоянным огнем".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ не покидают Бахмут, который не очень важен стратегически.

Также "Страна" писала, как в Славянске обстрелом повреждены предприятие и многоэтажка, в Константиновке - теплотрасса.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.