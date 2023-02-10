В Славянске обстрелом повреждены предприятие и многоэтажка, в Константиновке - теплотрасса
Ночью 10 февраля РФ наносила ракетные удары по Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко у себя в телеграм-канале.
В Славянске повреждены предприятие и многоэтажка, в Новогродовке ранены два человека и разрушен дом, в Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия.
Судя по сводке обстрелов в Донецкой области 8 февраля в Дружковке ракетным ударом разрушен частный дом.
Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.
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