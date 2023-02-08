По Дружковке Донецкой области был нанесен ракетный удар. Произошло попадание в частный дом, но обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм-канале.

На Волновахском направлении под интенсивным обстрелом Угледар, там повреждены 9 частных домов.

На Донецком направлении поврежден дом в Тоненьком Очеретянской громады, также под обстрелом Курахово, Кураховка и Горняк Кураховской громады.

На Горловском - наиболее напряженная ситуация в Соледарской громаде, на Лисичанском направлении под обстрелом был Северск и окрестности громады.

Всего за сутки ранены двое мирных жителей.

6 февраля обстрелы в Донецкой области повредили десятки домов за сутки, двое человек погибли.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.