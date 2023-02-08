В Волчанске Харьковской области в результате артобстрела погибла 74-летняя женщина, девушка 16 лет получила ранение и была госпитализирована.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове, 4 ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается.

В течение суток оккупанты массированно обстреливали Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечью, Ветеринарное и другие населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области вблизи линии столкновения.

Повторные повреждения в результате обстрела получила городская больница Волчанска, произошел пожар. Один из осколков попал в автомобиль "скорой", которая везла пациента. Но обошлось без пострадавших. В Купянске обстрелами разрушено 6 и повреждено 10 гаражей, произошли пожары.

5 февраля в результате удара РФ по университету Бекетова в Харькове разрушены три этажа главного корпуса. Пострадали четыре человека.

По данным Генштаба, армия России наступает по пяти направлениям на Донбассе, обстреливает Харьков и Дружковку.