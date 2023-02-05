В результате атаки россиян по центру Харькова утром в воскресенье, 5 февраля, пострадали четыре человека.

Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Среди пострадавших в результате удара по жилому дому - 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте. Еще один раненый - охранник вуза, куда был совершен второй ракетный удар. Помощь ему оказали на месте.

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, ракета утром прилетела в фундамент дома, но угрозы его обвала нет.

Ранее мы писали, что недавно Киевский район города уже попадал под обстрел. Был зафиксирован прилет по жилому дому. Три человека получили легкие повреждения, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом в момент удара и чудом не пострадал.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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