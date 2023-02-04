В селе Никольское под Угледаром, где ведутся беспрерывные обстрелы, разрушен Успенский Николо-Васильевский монастырь.

Фото публикуют донецкие телеграм-каналы.

Этот монастырь известен в Донбассе тем, что там похоронен православный старец Зосима (Сокур). Ему приписывают предсказание нынешней войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".