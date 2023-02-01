Власти Херсонской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областей опубликовали сводки обстрелов за минувшие сутки.

Информация от местных ОГА/ОВА появилась в официальных телеграм-каналах и на страницах в Фейсбуке.

Херсонская область:

За сутки было 42 обстрела из артиллерии, РСЗО и минометов. Сам Херсон обстреляли 8 раз, в городе повреждены дома. Из-за обстрелов погиб житель области, еще один - ранен.

Харьковская область:

В 7:30 утра был обстрелян Купянск, госпитализирован с осколочным ранением 60-летний житель. В течении суток обстреливались приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского районов. В Двуречной из-за обстрела выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и повреждены автомобили спасателей. В село Шипуватое в землю рядом с домом культуры попали две ракеты С-300, обошлось без пострадавших.

Донецкая область:

За сутки из-за обстрелов противника погибли 4 жителя области - 2 в Бахмуте, 1 у Парасковеевке и 1 в Угледаре. Еще шестеро - ранены.

"Власти" неподконтрольной части области сообщают о гибели женщины на территории храма в селе Никольское.

Николаевская область:

Ночью (в 23:17) из артиллерии нанесен удар по Очаковской громаде, поврежден объект инфраструктуры. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах ночь прошла относительно спокойно.

Запорожская область:

Обстреляна гражданская инфраструктура в районе Гуляйполя, Чаривного, Новоданиловки, Белогорья, Новоайдаровки, Ольговского, Малой Токмачки, Каменского, Степового, Плавень, Малых Щербаков. Поступили 30 сообщений о разрушении домов. Противник совершил по всей линии фронта в области 159 обстрелов позиций военных из танков, реактивной и ствольной артиллерии. Военные удерживают занятые рубежи.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.