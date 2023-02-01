Запад сомневается в стратегическом успехе России в случае повторного наступления весной.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких неназванных официальных чиновников.

По их мнению, причиной потенциальной неудачи станет нехватка сил, оборудования и материально-технического обеспечения. Источники считают, что это не помешает россиянам наступать, но значительного успеха у таких действий не будет.

Также, по их мнению, РФ вряд ли будет использовать в качестве площадки для нового наступления Беларусь.

Ранее командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что Россия торопится начать новое наступление на Украину до усиления ВСУ западными танками. При этом у Москвы хватает ресурсов, чтобы продолжать воевать еще долго.

А агентство Bloomberg писало, что Владимир Путин готовит новое наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте. Он готовится к многолетней войне. Источники издания сообщают, что постоянные неудачи на фронте многих в Кремле заставили более реалистично относиться к своим амбициям и признать, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.