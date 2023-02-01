У армии РФ много проблем. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Запад сомневается в стратегическом успехе России в случае повторного наступления весной.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких неназванных официальных чиновников.

По их мнению, причиной потенциальной неудачи станет нехватка сил, оборудования и материально-технического обеспечения. Источники считают, что это не помешает россиянам наступать, но значительного успеха у таких действий не будет.

Также, по их мнению, РФ вряд ли будет использовать в качестве площадки для нового наступления Беларусь.

Скриншот из сайта CNN

Ранее командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что Россия торопится начать новое наступление на Украину до усиления ВСУ западными танками. При этом у Москвы хватает ресурсов, чтобы продолжать воевать еще долго.

А агентство Bloomberg писало, что Владимир Путин готовит новое наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте. Он готовится к многолетней войне. Источники издания сообщают, что постоянные неудачи на фронте многих в Кремле заставили более реалистично относиться к своим амбициям и признать, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

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