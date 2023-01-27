Президент России Владимир Путин готовит новое наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте. Он готовится к многолетней войне.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

"Кремль стремится продемонстрировать, что его войска могут вернуть себе инициативу после нескольких месяцев отступления, оказывая давление на Киев и его союзников с тем, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над территорией, которую она сейчас оккупирует", - описывают изданию ситуацию российские официальные лица и их советники.

Источники издания сообщают, что постоянные неудачи на фронте многих в Кремле заставили более реалистично относиться к своим амбициям и признать, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

Однако Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность России нести потери (которые уже сейчас исчисляются десятками тысяч, по оценкам США и Европы) позволят ей одержать победу, несмотря на неудачи.

Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, до того, как Киев получит оружие от США и Европы. Весной также возможен новый виток мобилизации в России.

"Путин считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в конфликте, который он считает экзистенциальным. Новый виток мобилизации возможен уже этой весной, считают источники Блумберга, а экономика и общество все больше подстраиваются под потребности войны", - говорится в материале.

Напомним, ранее украинская разведка озвучила прогнозируемые направления российского наступления в феврале-марте.

Между тем, разведка Британии считает, что РФ может намеренно распространять дезинформацию, чтобы создать впечатление о наступлении.