РФ может намеренно распространять дезинформацию, чтобы создать впечатление о наступлении - разведка Британии
Российские военные источники могут намеренно распространять дезинформацию, чтобы создать впечатление продолжения российского наступления.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
По данным разведки, последние шесть дней российские интернет-комментаторы утверждали, что российские войска значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в двух направлениях: в Запорожской области возле Орехова и в 100 км восточнее, в Донецкой области, возле Угледара.
При этом в разведке признают, что российские подразделения, вероятно, проводили локальные пробные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов.
"Существует реальная вероятность того, что российские военные источники преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжается", - делает вывод британская разведка.
Напомним, украинская разведка считает, что РФ готовится к крупному наступлению, а весна-лето 2023 года станут решающими в войне.
Также украинская разведка озвучивала прогнозируемые направления российского наступления в феврале-марте.
Между тем, Арестович заявил, что сообщения о скором повторном наступлении РФ не соответствуют действительности.