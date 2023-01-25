Россия готовится к крупному наступлению, а весна и начало лета будут решающими в войне в Украине, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отвечая на вопрос, какова вероятность, что война закончится в 2023 году, Скибицкий сказал:

"Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап — весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: сменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях. Они не смогли выполнить свою главную задачу, с которой начинали "специальную военную операцию" – полную оккупацию Донецкой и Луганской областей".

По его словам, сейчас "идет мощная перегруппировка российских войск на всех направлениях на линии фронта".

Он также заявил, что на территории Беларуси сухопутный компонент российских войск составляет 5800 военнослужащих, также там один дивизион Искандер, зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

Напомним, в украинской разведке заявляли, что Россия не испытывала ядерные заряды на "Искандерах" и "Калибрах".

Ранее Скибицкий озвучил новый осторожный прогноз, когда может закончиться война в Украине.

Также в ГУР Минобороны рассказали, как РФ изменила тактику своих наступлений.