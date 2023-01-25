Россия может вести войну в Украине еще несколько лет при условии достаточных цен на топливо.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, при цене нефти марки Urals на текущем уровне в районе 50 долларов, Россия может покрывать дефицит бюджета имеющимися в ее распоряжении резервами в юанях еще на протяжении трех лет.

А при цене выше 60 долларов российские власти начнут даже пополнять свои резервы в юанях.

Если же цена на нефть по итогам года упадет до 25 долларов, то Россия может исчерпать свои запасы в юанях уже в этом году.

Всего сейчас у Минфина и ЦБ 310 миллиардов юаней (45 миллиардов долларов).

Юань - единственная валюта, оставшаяся в российских резервах, которую Россия может использовать для операций на валютном рынке после ареста активов на сумму около 300 миллиардов долларов.

Отметим, что накануне цена нефти Brent преодолела порог в 89 долларов за баррель впервые с минувшего декабря.

А поставки российской нефти морем выросли до самого высокого уровня с апреля 2022 года, сообщал Bloomberg.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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