Мировые цены на нефть в понедельник ускорили темпы роста. Так, стоимость нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель впервые с 1 декабря прошлого года.

Это следует из данных торгов.

По состоянию на 18:23 по Киеву цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,34%, до 88,78 доллара за баррель. А минутами ранее цена превышала 89 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла на 0,82%, до 82,31 доллара.

Росту стоимости нефти способствует удешевление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 101,98 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.

"Опасения по поводу рецессии отступают, поэтому доллар слабеет, что помогает нефти. Завтра мы получим данные по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг США и Еврозоны. Если они подтвердят, что экономика находится в относительно хорошей форме, тенденция к росту продолжится", - сказал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Еще один фактор роста цен - ожидания увеличения спроса на топливо после открытия экономики Китая. На динамику цен также оказало влияние ожидаемое трейдерами смягчение политики ФРС США в отношении повышения процентных ставок.

На днях сообщалось, что российский морской экспорт сырой нефти вырос до самого высокого уровня с апреля прошлого года.

Также мы писали, что США запретили продавать Китаю нефть из стратегических резервов страны.