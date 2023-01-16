Российский морской экспорт сырой нефти выросл до самого высокого уровня с апреля прошлого года.

Об этом пишет Bloomberg.

Совокупные объемы российской нефти выросли на 30%, до 3,8 млн за неделю к 13 января.

Поставки на Балтийском море выросли на 626 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, поставки из Черного моря и страны Тихоокеанские порты также увеличились.

Поступления в российский бюджет от экспортных пошлин на сырую нефть выросли гораздо менее резко. Все поставки последней недели облагались пошлиной по низкой январской ставке, а некоторые грузы, отгруженные на предыдущей неделе, облагались налогом по декабрьской ставке, которая была более чем в два с половиной раза выше.

Кроме того, российская нефть из-за сокращения числа покупателей после введения запрета на импорт нефти из РФ Евросоюзом, продаётся с большим дисконтом и ее стоимость может опускаться до 38-40 долларов за баррель.

Запрет Европейского Союза на импорт российской нефти привел к гораздо более длительным рейсам для поставок: теперь путешествие занимает в среднем 31 день из балтийских портов в Индию, по сравнению с семью днями из тех же терминалов в Роттердам и примерно вдвое меньше в Польшу. Это уменьшает число перевозчиков, желающих перевозить российские грузы, пишет Bloomberg.

Страна все больше зависит от собственных судов и так называемого "теневого флота", состоящего обычно из более старых судов, принадлежащих небольшим, часто неизвестным компаниям, появившимся в последние месяцы. Танкеры, принадлежащие европейским владельцам, по-прежнему могут перевозить российскую нефть, если она продается по цене ниже предела в 60 долларов за баррель, сейчас такие поставки сокращаются.

Ранее мы писали, что российским нефтяникам удалось резко увеличить экспорт нефти в январе после декабрьского провала, уменьшившего поставки примерно на 20%. По итогам месяца экспорт может увеличиться до 6,5 млн тонн, хотя в декабре не превышал 5 млн.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Reuters, представители стран "Большой семерки" заявили, что будут стремиться установить два потолка цен на российские нефтепродукты в феврале.