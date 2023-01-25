Послы стран ЕС утвердили продление всех ранее введенных экономических санкций против России еще на полгода.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС официально дали "зеленый свет" для продолжения всех экономических санкций Евросоюза против России еще на шесть месяцев", - написал журналист.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит десятый пакет санкций против России к годовщине начала войны в Украине.

Однако пока Венгрия выступает против введения 10-го пакета антироссийских санкций.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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