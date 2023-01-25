Послы ЕС утвердили продление экономических санкций против России еще на полгода
Послы стран ЕС утвердили продление всех ранее введенных экономических санкций против России еще на полгода.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"Послы ЕС официально дали "зеленый свет" для продолжения всех экономических санкций Евросоюза против России еще на шесть месяцев", - написал журналист.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит десятый пакет санкций против России к годовщине начала войны в Украине.
Однако пока Венгрия выступает против введения 10-го пакета антироссийских санкций.
Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.