Россия изменила тактику своих наступлений и уже не идет колонами напролом без прикрытия и ПВО, как она это делала в феврале прошлого года.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".

"Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, это мы видим. Они меняют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГр, батальонные тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме – бригада, полк, батальон", - сказал Скибицкий.

По его словам, теперь Россия создает штурмовые отряды по 140-160 человек.

"Такие отряды включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства – чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям", - отметил представитель ГУР.

Ранее Скибицкий озвучил новый осторожный прогноз, когда может закончиться война в Украине.

Также в украинской разведке заявили, что Россия не испытывала ядерные заряды на "Искандерах" и "Калибрах".

Тем временем война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях в Украине.