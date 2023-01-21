Военный конфликт в Украине зашел в тупик. Однако существует реальная возможность локального наступления россиян вокруг Бахмута Донецкой области.

Об этом пишет британская военная разведка в свежем отчете.

Ведомство отмечает, что в последние дни самые ожесточенные бои велись в трех секторах:

на северо-востоке, недалеко от Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно отбила российскую контратаку;

в Бахмутском секторе прокси-силы России и ЧВК "Вагнер", вероятно, перегруппировываются в городе Соледар после его захвата в начале недели;

на юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские дуэли и перестрелки, но избегали масштабных наступательных действий.

В предыдущем отчете разведка заявляла, что в Украине воюют около 50 тысяч "вагнеровцев", что делает роль куратора ЧВК Евгения Пригожина важной в этой войне.

А до этого разведка рассказывала, что Россия, вероятно, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украине.